Мининфраструктуры утвердило политику собственности "Укрпочты"

КИЕВ. 17 января. УНН. Мининфраструктуры утвердило Политику собственности акционерного общества "Укрпочта", которая определила одной из целей компании осуществления выплат и поставок пенсий и различных видов социальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает УНН.

"Минэкономразвития приветствует утверждение Министерством инфраструктуры Украины Политики собственности для акционерного общества "Укрпочта". Это важный шаг в реформе государственных предприятий. Принятие Политики собственности повысит эффективность корпоративного управления обществом", - отметили в пресс-службе ведомства.



При этом в министерстве уточнили, что при разработке и подготовке к принятию Политики собственности АО "Укрпочта" консультировали эксперты Команды по поддержке реформ Минэкономразвития, которые ранее уже были приобщены к работе над Политикой собственности ГП "Администрации морских портов Украины".



Политика собственности АО "Укрпочта" определяет основные цели деятельности и приоритеты владения обществом, ожидаемые результаты деятельности общества в среднесрочной перспективе, а также основные принципы и механизмы осуществления корпоративного управления обществом.



Согласно политике собственности, государство владеет предприятием для повышения его эффективности, сохранения и повышение балансовой стоимости активов, обеспечения экономических интересов украинского народа, выполнения возложенных на государство социальных функций, а также получение прибыли от осуществления коммерческой деятельности. Документ также определил основным видом деятельности АО "Укрпочты" предоставление универсальных услуг почтовой связи и других связанных услуг населению, государственным организациям и коммерческим предприятиям.



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Некоммерческие цели определены социальными функциями государства, которые оно осуществляет с помощью предприятия. К ним относятся предоставление услуг универсальной почтовой связи на всей территории страны, осуществление выплат и поставок пенсий и различных видов социальной помощи, распространения периодических печатных изданий, а также обеспечение базовых финансовых услуг на всей территории страны. Среди коммерческих целей определены предоставление услуг по отправке и доставке внутренних и международных почтовых отправлений, распространение печатных изданий по подписке, оптовая и розничная торговля периодическими и другими печатными изданиями и тому подобное.



Напомним, ПАО "Укрпочта" с 1 января 2019 года повысило тарифы на пересылку корреспонденции и посылок.