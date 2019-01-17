Арест акций "Газпрома" в "Северный Поток" и "Северный Поток-2" отменен - Нафтогаз

КИЕВ. 17 января. УНН. Компания "Нафтогаз Украины" подтвердила данные о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) отменил свое постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в "Северный Поток" и "Северный Поток - 2". Об этом сообщил в четверг коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН.

"Свое решение о замораживании активов "Газпрома", поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд Швейцарии отменил", - процитировала Витренко пресс-служба "Нафтогаза".

По словам Витренко, компании "Северный Поток" и "Северный Поток - 2" ранее сообщили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о замораживании (арест) акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документарной форме и в них таких акций нет.

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Между тем, добавил Витренко, швейцарский суд "подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии".

"Газпром" сообщил в четверг, что суд кантона Цуг (Швейцария) 16 января приняла решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в "Северный Поток" и "Северный Поток - 2" и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

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Напомним, в марте 2018 года, российский "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитного спора с "Нафтогазом".

После этого, в мае 2018 года, в Гааге завершились устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности в этой арбитражном деле. Вопрос убытков будет рассмотрен и решен Трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения по юрисдикции и ответственности.

Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года.

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Как информировал УНН, американские суды начали удовлетворять иски НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения информации для взыскания долга с "Газпрома", в частности, суд в Нью-Йорке разрешил "Нафтогазу" получить данные о европейских активы российской газовой монополии , а решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".