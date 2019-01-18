В США начался процесс подготовки к дебатам кандидатов на пост президента страны

КИЕВ. 18 января. УНН. Комиссия по проведению дебатов кандидатов на пост президента США в 2020 году начала подбирать для них место. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Election Central, передает УНН.

Комиссия, в которую входят представители двух основных политических партий - Республиканской и Демократической - каждые четыре года формулирует требования к условиям проведения дебатов, и поиск подходящего места для них уже начался, отмечается в сообщении.

В частности, зал для дебатов должен иметь площадь не менее 15 тыс. квадратных футов (1393 кв. м), рядом с залом должна быть большая автостоянка, где можно разместить до 40 грузовиков с аппаратурой для телетрансляции и минимум 500 автомашин. Пресс-центр должен располагаться либо в том же здании, что и зал для дебатов, либо рядом, под тентом, и иметь площадь не менее 20 тыс. квадратных футов (1853 кв. м). Поблизости должны располагаться отели, где можно было бы забронировать минимум 3 тыс. номеров. Власти того города, где будут проходить президентские дебаты, обязаны гарантировать обеспечение безопасности силами местной полиции.

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Как отметил Election Central, обычно таким условиям отвечают университетские городки. Место проведения дебатов обычно объявляется заблаговременно - по крайней мере за год. В канун президентских выборов 2016 года кандидат республиканцев Дональд Трамп и кандидат демократов Хиллари Клинтон провели три раунда дебатов: в Университете Хофстра в штате Нью-Йорк, в Университете Вашингтона в Сент-Луисе и в Университете Невады в Лас-Вегасе.

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Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат в президенты, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Напомним, финансист Джордж Сорос не планирует поддерживать любого кандидата в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.