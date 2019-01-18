Госдепартамент призвал своих сотрудников с понедельника вернуться на работу

КИЕВ. 18 января. УНН. Руководство Госдепартамента призвало своих сотрудников, отправленных в отпуск из-за бюджетного кризиса в США ("шатдаун"), вернуться на работу на следующей неделе. Как говорится в заявлении исполняющего обязанности заместителя госсекретаря Билла Тодда, ведомство приняло меры для выплаты зарплат своим сотрудникам в условиях частичной приостановки финансирования федерального правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Крайне важно, чтобы Госдепартамент выполнял свою миссию, будучи ведомством, отвечающим за национальную безопасность", - приводит заявление Тодда издание.

Как сообщал УНН, в январе рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа, по данным социологов, снизился до 44%. Рейтинг неодобрения главы государства тем временем, по их данным, достиг 56%.

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Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и предотвратить так называемом "шатдаун". Поэтому с 22 декабря из-за технического недостатка финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.