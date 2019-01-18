Трамп отменил поездку делегации США в Давос

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за длительного бюджетного кризиса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает УНН.

“Из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии”, — сказала Сандерс.

Первоначально предполагалось, что делегацию США на ВЭФ возглавит сам Трамп. Однако 10 января он написал в Twitter, что отменит этот визит из-за споров об усилении контроля над американо-мексиканской границей между Белым домом и Конгрессом США.

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Позже двое представителей американской администрации заявили о том, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео.

В состав ее также должны были войти министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Крис Лидделл.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и предотвратить так называемом “шатдаун”. Поэтому с 22 декабря из-за технического недостатка финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.