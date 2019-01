Трамп отменил зарубежную поездку своего критика из Конгресса США

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил пресс-секретарю Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси об отмене ее запланированной ранее рабочей поездки в Брюссель, Египет и Афганистан. В письме Пелоси, который обнародовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома, Трамп Навави запланированы международные визиты "PR-мероприятием". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Ранее Нэнси Пелоси призвала президента Трампа перенести на другой срок ежегодную речь в Конгрессе “Состояние государства”. Вынесение президентской речи “Состояние государства” на теперь запланировано на 29 января. Пелоси предложила Трампу дождаться открытия полноценной работы правительства.

“К сожалению, из-за соображений безопасности и если правительство не откроет свою работу в полной мере на этой неделе, я предлагаю работать вместе над определением другой соответствующей даты после того, как правительство откроет работу для этой речи, а также рассмотреть возможность предоставить текст речи „Состояние государства“ в письменном виде в Конгресс 29 января”, — говорилось в письме Пелоси к Трампу.

