Трамп отменил зарубежную поездку своего критика из Конгресса США

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил пресс-секретарю Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси об отмене ее запланированной ранее рабочей поездки в Брюссель, Египет и Афганистан. В письме Пелоси, который обнародовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома, Трамп Навави запланированы международные визиты "PR-мероприятием". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Ранее Нэнси Пелоси призвала президента Трампа перенести на другой срок ежегодную речь в Конгрессе “Состояние государства”. Вынесение президентской речи “Состояние государства” на теперь запланировано на 29 января. Пелоси предложила Трампу дождаться открытия полноценной работы правительства.

“К сожалению, из-за соображений безопасности и если правительство не откроет свою работу в полной мере на этой неделе, я предлагаю работать вместе над определением другой соответствующей даты после того, как правительство откроет работу для этой речи, а также рассмотреть возможность предоставить текст речи „Состояние государства“ в письменном виде в Конгресс 29 января”, — говорилось в письме Пелоси к Трампу.

В ответ президент США заявил, обращаясь к спикеру Палаты представителей, что ее международные встречи “будут перенесены на другое время после завершения шатдауна”.

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Спор между Трампом и Демократической партией США по поводу построения стены на границе между США и Мексикой является ведущей причиной частичного прекращения работы правительства США, продолжается уже несколько недель. Пелоси резко заявила, что демократы ни при каких условиях не будут голосовать за проект правительственного бюджета, который включает расходы на строительство стены, а вместо этого президент США сообщил, что не поддержит бюджет, который не включает средств на пограничный забор.

“Я убежден, что вы согласитесь с уместностью переноса этого PR-мероприятия. Я также считаю, что в это время вам стоило бы находиться в Вашингтоне и вести переговоры со мной, присоединиться к движению за усиление безопасности границы, чтобы покончить с частичным закрытием правительства”, - говорится в письме президента США.

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Трамп оставил за политическим противником право из собственного кармана оплатить государственный визит.

“Конечно же, если вы хотите улететь за свой счет, то у вас есть такое право. С нетерпением жду встречи с вами, а с еще большим нетрпинням я ожидаю, что наша опасная южная границу получит внимание, финансирования и безопасность, в которых так отчаянно нуждается”.

В ответ на заявление президента в Демократической партии обвинили его в мелочности.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и предотвратить так называемом “шатдаун”. Поэтому с 22 декабря из-за технического недостатка финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.