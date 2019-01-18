Трамп представил стратегию развития ПРО в космосе

КИЕВ. 18 января. УНН. США модернизируют противоракетную оборону для защиты от угроз со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время презентации в Пентагоне в четверг, 17 января, стратегической программы "Обзор ракетной обороны". Белый дом впервые представляет такую программу с 2010 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Противники Америки усиливают свой летальный ударный потенциал, и защита нашей страны - мой первый долг", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что США преследуют при этом "простую цель - иметь возможность обнаружить и уничтожить любую направленную против нас ракету".

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Угрозами в программе названы не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, превышающей скорость звука, и способные изменять траекторию полета, а потому практически не поддаются перехвату. Напомним, что в конце декабря 2018 года России сообщила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты.

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С целью защиты от таких вооружений, которые разрабатываются в России и Китае, США предлагают размещать системы ПРО в космосе, в том числе сенсоры, которые способны быстрее регистрировать пуски ракет в других странах. На орбиту предлагается выводить оснащенные противоракетами беспилотники, которые смогут из космоса сбивать гиперзвуковые ракеты.

Для противодействия ракетной угрозе со стороны Ирана и КНДР США планируют разрабатывать лазерные системы, которые смогут уничтожать вражеские ракеты после их старта. В условиях кризиса истребители F-35, оснащенные новейшими ракетами, будут патрулировать районы вблизи пусковых установок противника.

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В Вашингтоне отмечают сугубо оборонительный характер планов в сфере ПРО. Белый дом также указывает, что на первом этапе речь идет не о разработке таких вооружений, а лишь об исследованиях в данной сфере. Пока неясно, удастся Белому дому обеспечить финансирование данной программы.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты не собираются в ближайшем будущем размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty, или ДЛРСМД), и Вашингтон обсуждает этот вопрос со своими союзниками по НАТО.