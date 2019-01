Экс-адвокат Трампа признал, что платил за фальсификацию опросов в его пользу

КИЕВ. 18 января. УНН. Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в пользу Дональда Трампа в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Коэн написал об этом в Twitter в ответ на публикацию The Wall Street Journal, которая сообщила, что адвокат заплатили минимум 12 тысяч долларов программисту за фальсификацию онлайн-опросов.

Газета пишет о двух опроса. Первое - о бизнес-лидерах - проводилось в 2014 году. Второе - о кандидатах в президенты от Республиканской партии - в 2015-м. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения.

Издание уточняет, что Коэн сначала обещал заплатить программисту 50 тысяч долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я никогда не говорил, что сговора с РФ не было - адвокат Трампа

Комментируя сообщение The Wall Street Journal, бывший адвокат президента написал в Twitter, что действовал по указанию Трампа и выразил сожаление свою преданность человеку, который, по его словам, не заслуживала доверия.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS . I truly regret my blind loyalty to a man who does not deserve it.