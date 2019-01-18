Экс-адвокат Трампа признал, что платил за фальсификацию опросов в его пользу

КИЕВ. 18 января. УНН. Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в пользу Дональда Трампа в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Коэн написал об этом в Twitter в ответ на публикацию The Wall Street Journal, которая сообщила, что адвокат заплатили минимум 12 тысяч долларов программисту за фальсификацию онлайн-опросов.

Газета пишет о двух опроса. Первое - о бизнес-лидерах - проводилось в 2014 году. Второе - о кандидатах в президенты от Республиканской партии - в 2015-м. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения.

Издание уточняет, что Коэн сначала обещал заплатить программисту 50 тысяч долларов.

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Комментируя сообщение The Wall Street Journal, бывший адвокат президента написал в Twitter, что действовал по указанию Трампа и выразил сожаление свою преданность человеку, который, по его словам, не заслуживала доверия.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS . I truly regret my blind loyalty to a man who does not deserve it. - Michael Cohen (@ MichaelCohen212) 17 января 2019

Дональд Трамп информацию The Wall Street Journal пока не комментировал.

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В декабре 2018 бывшего адвоката президента США Дональда Трампа осудили к трем годам тюрьмы. Майкла Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации Конгресса.

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По версии следствия, Коэн участвовал в тайной передаче 130 тысяч долларов двум женщинам, которые взяли деньги в обмен на молчание о возможных любовные связи с Трампом. Во-вторых, по данным следствия, он солгал Конгрессу о строительных планах президента США в Москве.

Коэн признал себя виновным в том, что осуществлял финансовые преступления в интересах Дональда Трампа, чтобы обеспечить его победу на президентских выборах, включая уклонение от уплаты налогов и предоставление ложной информации финансовым структурам. Также Коэн признал в суде, что лгал под присягой Конгрессу о сделках Трампа в России.

Трамп ранее неоднократно называл Коэна человеком, что не заслуживает доверия.

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Как сообщал УНН, старший демократ в Спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, которому прочат должность председателя этого комитета в новом составе Конгресса, считает, что президент США Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение по истечении срока его полномочий главы государства.