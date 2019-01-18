Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 18 января 2019 07:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2400
Версия для печати

В Пентагоне заявили, что новая стратегия ПРО не значит вступления США в гонку вооружений

В Пентагоне заявили, что новая стратегия ПРО не значит вступления США в гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп

КИЕВ. 18 января. УНН. Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) не должна трактоваться как вступление США в очередную гонку вооружений, поскольку она носит исключительно оборонительный характер. С таким утверждением выступил в четверг заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд на брифинге для журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы однозначно не согласны с такой характеристикой”, — сказал он, комментируя слова экспертов, которые заявили о том, что США по сути вступают в гонку вооружений.

“Я бы хотел обратить ваше внимание на слово ”оборона“ в названии стратегии. Я думаю, что создание систем, которые смогут сбивать ракеты, запущенные в нашу сторону, неверно называть провокационным действием, не думаю, что это верная трактовка”, — утверждал Руд .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два человека уже отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон

Ранее эксперты американской Ассоциации по контролю над вооружениями назвали новую стратегию ПРО США слишком затратной и способной подорвать стратегическую стабильность в мире, обострив отношения Вашингтона с Москвой и Пекином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп назвал причину своих разногласий с экс-министром обороны Маттис

Президент США Дональд Трамп в четверг представил новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО, заявив, что она должна быть в состоянии перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету, в том числе крылатую или гиперзвуковую. В распространенном Пентагоном 108-страничном документе неоднократно подчеркивается, что Соединенные Штаты отныне не будут признавать никаких ограничений на разработку и развертывание своих средств ПРО, а также ставится задача вывести в космос средства обнаружения, а потенциально — и перехватчики.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, ПРО, ракетные войска, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.