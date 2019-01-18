В Пентагоне заявили, что новая стратегия ПРО не значит вступления США в гонку вооружений

КИЕВ. 18 января. УНН. Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) не должна трактоваться как вступление США в очередную гонку вооружений, поскольку она носит исключительно оборонительный характер. С таким утверждением выступил в четверг заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд на брифинге для журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы однозначно не согласны с такой характеристикой”, — сказал он, комментируя слова экспертов, которые заявили о том, что США по сути вступают в гонку вооружений.

“Я бы хотел обратить ваше внимание на слово ”оборона“ в названии стратегии. Я думаю, что создание систем, которые смогут сбивать ракеты, запущенные в нашу сторону, неверно называть провокационным действием, не думаю, что это верная трактовка”, — утверждал Руд .

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Ранее эксперты американской Ассоциации по контролю над вооружениями назвали новую стратегию ПРО США слишком затратной и способной подорвать стратегическую стабильность в мире, обострив отношения Вашингтона с Москвой и Пекином.

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Президент США Дональд Трамп в четверг представил новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО, заявив, что она должна быть в состоянии перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету, в том числе крылатую или гиперзвуковую. В распространенном Пентагоном 108-страничном документе неоднократно подчеркивается, что Соединенные Штаты отныне не будут признавать никаких ограничений на разработку и развертывание своих средств ПРО, а также ставится задача вывести в космос средства обнаружения, а потенциально — и перехватчики.