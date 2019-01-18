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Правительство Литвы увеличило период интеграции для привезенных из Украины литовцев

Правительство Литвы увеличило период интеграции для привезенных из Украины литовцев

КИЕВ. 18 января. УНН. Правительство Литвы в среду приняло решение увеличить до пяти лет период интеграции для привезенных из Восточной Украины и Крыма уязвимых литовцев и членов их семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Delfi.

"Такое решение принято в связи с ситуацией, при которой после окончания действующего сейчас трехлетнего периода человек на два года лишается права на социальную защиту, потому что она (социальная защита - ред.), в соответствии с другими правовыми актами, предоставляется только после получения долгосрочного вида на жительство в Евросоюзе", - говорится в сообщении портала.

Чтобы получить такой вид на жительство в Литве - там нужно прожить пять лет.

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Признаны уязвимыми литовцы, которые приехали в страну, получают обязательное страхование здоровья, им полагаются денежные выплаты и пособия.

Как сообщал УНН, Литва требует освобождения всех членов украинского экипажа, захваченных русскими у Керченского пролива прошлого года.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Крым, Украина, переселенцы, Литва, Украина-ЕС
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