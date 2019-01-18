Украина введет запрет на пальмовое масло - нардеп

КИЕВ. 18 января. УНН. В прошлом году в Украину было ввезено более 200 тыс. т пальмового масла. Этот вредный продукт травит украинцев и разоряет отечественных фермеров. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер РПЛ Олег Ляшко, передает УНН.

Он напомнил, что в ВР зарегистрирован законопроект о запрете пальмового масла. Сегодня документ одобрен в первом чтении.

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"После президентских выборов я запрещу пальмовое масло в Украине и прекращу заработки на здоровье украинцев. Наши фермеры смогут продавать свое молоко по нормальной цене, а люди будут принимать качественную и полезную молочную продукцию", - пообещал Ляшко.

Напомним, по словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.

Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не отражаются на этикетках, что по сути является фальсификацией продуктов.