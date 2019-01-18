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В Раде зарегистрировали еще одно постановление об отмене "религиозного закона"

В Раде зарегистрировали еще одно постановление об отмене "религиозного закона"

КИЕВ. 18 января. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали третье постановление об отмене решения Верховной Рады Украины о внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности. Соответствующий документ обнародован на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Авторами постановления стали народные депутаты Украины Дмитрий Колесников, Андрей Шипко и Дмитрий Шенцев. Как говорится в пояснительной записке к постановлению, изменения в ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях" были приняты с грубым нарушением требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрированы два постановления об отмене внесенных изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности.

Ранее сообщал УНН, что Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым внесла изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Изменения регламентируют переход религиозных общин из подчинения одной церкви к другой.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, религия, закон, Автокефалия, Томос, ПЦУ
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