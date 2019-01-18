Коболев: за 5 лет "Газпром" выставил "Нафтогазу" претензий на 56 млрд долларов

КИЕВ. 18 января. УНН. С 2012 по 2017 год российский "Газпром" выставил украинскому "Нафтогазу" счет на 56 млрд долл. из-за так называемого "недобор газа". Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

Он уточнил, что согласно "газовых контрактов" 2009 года Украина обязалась перед РФ приобретать ежегодно 52 млрд кубических метров газа. Украине было запрещено реэкспортировать газ. В контрактах также было прописано, что за "недобор газа" Украина наказывается штрафами, объяснил Коболев.

"За период 2012-2017 года - это 56 млрд долл. штрафов. Эти штрафы выставил "Газпром" "Нафтогазу" и требовал их уплаты. Сначала путем предоставления счетов, позже - путем судебного иска, который инициировал сам "Газпром" в июне 14 года", - сказал он.



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Как сообщал УНН, Коболев рассказал, чего ожидает от переговоров с "Газпромом" в Брюсселе.