Украинцы за год оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов

КИЕВ. 18 января. УНН. В течение 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн биометрических загранпаспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины, передает УНН.

"Всего в течение 2018 года оформлено заграничных паспортов - 4 млн 815 тыс. 574", - сообщили в ГМС.

Так, по данным ГМС, загранпаспортов было оформлено на более чем 782,3 тыс. больше, чем в 2017 году.

Напомним, 1 октября 2016 года в Украине вступил в силу закон, который обеспечивает переход на биометрические паспорта. Согласно этому закону, для оформления загранпаспорта используются оцифрованные отпечатки пальцев рук.

Как сообщал УНН, по состоянию на октябрь 2018 года почти 468,5 тысячи граждан Украины, которые впервые получили биометрический паспорт, воспользовались безвизовым режимом.