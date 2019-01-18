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В сейме Польши обсудили ситуацию в Украине перед выборами

В сейме Польши обсудили ситуацию в Украине перед выборами

КИЕВ. 18 января. УНН. Комитет по вопросам специальных служб сейма Польши обсудил накануне ситуацию в Украине в связи с конфликтом с Россией, а также на фоне грядущих выборов Президента, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Прежде всего комитет сейма интересовала ситуацияв Украины перед президентскими выборами, которые состоятся 31 марта 2019 года. Польские депутаты обсудили возможные избирательные сценарии и последствия решений украинцев.

"При нынешней политической сцене невозможно определить единого кандидата Украины, который выиграет президентские выборы. Сейчас лидируют в опросах - действующий Президент Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский", - отметил политик Марек Опела.

Депутаты сейма оговорили и ситуацию российско-украинского конфликта после инцидента в Керченском проливе и военное положение в некоторых областях Украины. Парламентарии также прокомментировали политическую, экономическую и военную ситуацию Украины.

Напомним, что МИД Польши заявил, что Россия использует определенные исторические вопросы, чтобы рассорить Польшу и Украину, и в этот раздор РФ инвестирует много денег и энергии.

Ранее УНН сообщал, что Польша предлагает создать должность специального посла Генсека ООН для Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Польша
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