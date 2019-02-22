НАПК за год заподозрило нарушения с финансированием партий более 200 раз

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в 2018 году направило в суд 206 административных протоколов по выявленным признакам нарушения предоставления или получения вклада в поддержку политической партии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В 2018 году НАПК направило в органы суда 401 административный протокол, составленный по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Так, 206 административных протоколов было составлено и направлено в суд по выявленным признакам нарушения установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии - статья 212-15 КУоАП ", - сообщили в НАПК.

Как отмечается, еще 174 протокола составлены и направлены в суд по статье 212-21 КУоАП - нарушение установленного порядка или сроков представления отчета политической партии или представления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований.

Напомним, НАПК составило 221 протокол на политические партии.