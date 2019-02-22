НАПК обновило рейтинг ТОП-нарушений антикоррупционного законодательства за январь

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обновило рейтинг топ-нарушений антикоррупционного законодательства в январе 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

На первом месте рейтинга оказались два обоснованные выводы относительно декларирования заведомо недостоверных сведений послом в Иране Сергеем Бурдиляком. По результатам проверки деклараций, поданных дипломатом 2015 и 2016 годы, в общем установлено недостоверные сведения на сумму более 1,2 млн грн.

Второе место рейтинга занимает обоснованный вывод по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной депутатом Черновицкого городского совета Ромео Скрипой. Всего в НАПК установили декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. грн. Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления направлены в Нацполиции.

На третьем и четвертом местах два админпротоколы за совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов, а на пятом месте админпротокол за представление недостоверных сведений.

Пятое место занимает админпротокол за представление недостоверных сведений депутатом Тернопольского городского совета Гевко Галиной в декларации за 2016 год.

На шестом месте - председатель Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Георгий Рудько за то, что несвоевременно подал сообщение за существенные изменения в имущественном состоянии.

На седьмом месте - заместитель председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров - админпротоколы за представление недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017

На восьмом месте - депутат Киевского городского совета Максим Конобас - админпротокол за совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

На девятом месте - председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук - внесено предписание о нарушении требований антикоррупционного законодательства судьей КСУ.

На десятом месте - министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак - внесено предписание о нарушении требований антикоррупционного законодавставства руководителем Национального природного парка "Нижнесульский"

Всего в января 2019 года НАПК зафиксировало 291 нарушение антикоррупционного законодательства, которые превышают соответствующий показатель прошлого месяца почти в 2,5 раза.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции создало и открыло Реестр коррупционеров.