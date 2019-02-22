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Суд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни – активисты

Суд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни – активисты

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни. Об этом сообщила общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" в Facebook, передает УНН.

"Только что Печерский Районный Суд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни, на которой проводятся следственные эксперименты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в этом месяце на аллее Героев Небесной Сотни Генпрокуратура проводила следственные эксперименты, поэтому работы по сооружению Мемориала прекратили.

Ранее в ГПУ заявляли, что строительство мемориала Героев Небесной Сотни не помешает следственным действиям.

Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: суд, аресты, Герои Небесной Сотни
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