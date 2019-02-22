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В Житомире задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери

В Житомире задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полиция Житомира задержала 26-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве двух женщин на окраине города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

После убийства, которое произошло 16 февраля, правоохранители начали проверку знакомых погибших. Было установлено, что знакомый убитой 21-летней девушки мог быть причастным к преступлению.

22 февраля полиция установила место нахождения житомирянина и задержала его. Сейчас продолжается досудебное расследование по статье "Умышленное убийство".

Напомним, в частном доме Житомира обнаружили тела двух убитых женщин.

Источник: УНН
Теги: убийство, Житомир и Житомирская область
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