В Житомире задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полиция Житомира задержала 26-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве двух женщин на окраине города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

После убийства, которое произошло 16 февраля, правоохранители начали проверку знакомых погибших. Было установлено, что знакомый убитой 21-летней девушки мог быть причастным к преступлению.

22 февраля полиция установила место нахождения житомирянина и задержала его. Сейчас продолжается досудебное расследование по статье "Умышленное убийство".

Напомним, в частном доме Житомира обнаружили тела двух убитых женщин.