КИЕВ. 22 февраля. УНН. Литва и Польша поддержали евроатлантические стремления Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентами Литвы и Польши, передает УНН.

"Я был рад получить четкие заверения наших польских и литовских друзей по поддержке евроатлантических стремлений украинского народа и украинского государства, поскольку сегодня Украина защищает не только свой суверенитет, но и свободу и демократию на Восточном фланге НАТО", - отметил Порошенко.

Напомним, Президент Украины прибыл в Польшу на встречу с литовско-польско-украинской бригадой.