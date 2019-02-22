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Литва и Польша поддержали евроатлантические стремления Украины

Литва и Польша поддержали евроатлантические стремления Украины

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Литва и Польша поддержали евроатлантические стремления Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентами Литвы и Польши, передает УНН.

"Я был рад получить четкие заверения наших польских и литовских друзей по поддержке евроатлантических стремлений украинского народа и украинского государства, поскольку сегодня Украина защищает не только свой суверенитет, но и свободу и демократию на Восточном фланге НАТО", - отметил Порошенко.

Напомним, Президент Украины прибыл в Польшу на встречу с литовско-польско-украинской бригадой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Литва, Петр Порошенко
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