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Морские пехотинцы получили бронеавтомобили "Варта"

Морские пехотинцы получили бронеавтомобили "Варта"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На вооружение отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты поступили современные бронеавтомобили "Варта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Современные бронеавтомобили "Варта" поступили на вооружение одного из подразделений, а именно частному десантно-штурмовому батальона морской пехоты", - говорится в сообщении.

Так, военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта в Хмельницкой области передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".

Как сообщал УНН, Вооруженные силы Украины передали очередную партию бронированных автомобилей "Варта".

Источник: УНН
Теги: бронетехника, морские пехотинцы
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