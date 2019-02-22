Морские пехотинцы получили бронеавтомобили "Варта"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На вооружение отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты поступили современные бронеавтомобили "Варта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Современные бронеавтомобили "Варта" поступили на вооружение одного из подразделений, а именно частному десантно-штурмовому батальона морской пехоты", - говорится в сообщении.

Так, военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта в Хмельницкой области передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".

Как сообщал УНН, Вооруженные силы Украины передали очередную партию бронированных автомобилей "Варта".