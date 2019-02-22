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По всему миру фиксируют проблемы с доступом в Facebook

По всему миру фиксируют проблемы с доступом в Facebook

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Около 16:30 по киевскому времени пользователи из Соединенных Штатов и Северной Африки начали сообщать о множестве проблем, связанных с доступом к Facebook. При этом большинство заявляет, что они вообще не могли зайти на сайт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на downdetector.com.

О проблемах с доступом в Facebook в Украине ничего не сообщается.

Разочарованные пользователи Facebook говорят, что в некоторых случаях они видят только пустой экран, в то время как другие сообщают, что их лента застыла на старых сообщениях и не обновляется.

Отчеты о проблемах начали поступать в 16:28 на нескольких сайтах, отслеживающих сбои, включая DownDetector.

К 16:45 уже зарегистрировано сотни проблем, и их число продолжает расти.

Проблемы с доступом в Facebook наблюдаются во всем мире. Больше всего пострадали восток и юго-восток США, Бельгия, Нидерланды, Чехия, крупные города в Бразилии и Чили и север Африки.

49% пользователей сообщили, что наблюдают "полное отключение" от соцсети. У трети людей возникают проблемы при входе в систему. 15% сообщают о проблемах с просмотром и обменом фотографиями.

Напомним, Facebook и федеральное ведомство по безопасности информационных технологий Германии (BSI) будут разрабатывать стратегии, которые позволят избежать вмешательств в ход выборов.

Источник: УНН
Теги: технологии, Facebook
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