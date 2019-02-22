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В четырех министерствах Украины зафиксированы случаи кори

В четырех министерствах Украины зафиксированы случаи кори

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в четырех министерствах Украины имели место случаи кори среди работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественного активиста Виктора Сисоенко, который опубликовал на своей странице в Facebook ксерокопию документа.

В документе, который опубликовал на своей странице общественный активист, говорится, что "Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в настоящее время уже в четырех министерствах имели место случаи кори среди работников".

Напомним, уже трое работников Министерства здравоохранения Украины заболели корью.

По информации Житомирского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" с начала 2019 в г. Житомир зарегистрировано 140 случаев заболевания корью.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, корь
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