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В оккупированном Крыму грузовик с бронетехникой столкнулся с легковушкой, есть погибший

В оккупированном Крыму грузовик с бронетехникой столкнулся с легковушкой, есть погибший

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На автодороге Симферополь-Керчь столкнулись военный тягач на базе “КамАЗа”, который перевозил самоходную артиллерийскую установку (САУ) с автомобилем LADA Largus, в результате чего погиб водитель легковушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"В Крыму в результате столкновения военного тягача на базе «КамАЗа» с автомобилем LADA Largus перевернулась артиллерийская самоходная установка. Об этом сообщают крымские СМИ, публикуя фотографии с места аварии", - пишет издание.

ДТП произошло на автодороге Симферополь-Керчь. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу движения и допустивший столкновение с военным грузовиком.

По неподтвержденным данным, водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Официальное управление МВД России в Крыму не сообщает об инциденте.

Напомним, кортеж президента Республики Молдова Игоря Додона попал в аварию.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Крым, авария, САУ
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