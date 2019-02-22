Американец купил лотерейный билет с выигрышем в 1 млн долл. в последний момент

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Житель американского штата Нью-Джерси выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Имя счастливчика - Райан Сейлер. Он купил лотерейный билет в одном из магазинов округа Мидлсекс буквально за несколько секунд до закрытия торговой точки.

Американец узнал о победе на следующий день.

"Я как раз обедал в ресторане с моей подругой. Мне было сложно сдерживать эмоции, я хотел закричать от счастья", - комментирует выигрыш победитель.

За счет выигрыша счастливчик погасит долги и съездит в отпуск. Часть денег победитель отложит "на будущее".

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.