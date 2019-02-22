Новости: Экономика
Пятница, 22 февраля 2019, 18:44 • Денис Масликов • 4035
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На 25 февраля официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 февраля установлены на таком уровне:
27,0173 грн за доллар;
30,5971 грн за евро;
0,41238 грн за российский рубль;
35,0631 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 февраля курс доллара поднялся на одну копейку.
Источник: УНН