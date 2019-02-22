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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На 25 февраля официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 февраля установлены на таком уровне:

27,0173 грн за доллар;

30,5971 грн за евро;

0,41238 грн за российский рубль;

35,0631 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 февраля курс доллара поднялся на одну копейку.

Источник: УНН
Теги: курс валют, гривна
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