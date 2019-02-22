Военнослужащего будут судить за жестокое убийство в Черкасской области

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"01.10.2018 в домовладении в г. Смела Черкасской области было обнаружено тело без признаков жизни гражданина К. с тринадцатью ножевыми ранениями. Установлено, что пострадавший жил сам. Свидетелей трагического события также обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили лицо, совершившее это уголовное преступление.

"Подозреваемым в убийстве оказался военнослужащий одной из воинских частей Черкасской области, который по решению суда был сразу взят под стражу без права внесения залога. Все обстоятельства совершенного убийства пока установлены. Обвинительный акт в отношении задержанного военнослужащего по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Киеве расследуется убийство пенсионерки в собственном доме.