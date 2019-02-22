Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 февраля 2019 23:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5700
Версия для печати

В МИД приняли посла Индии в Украине

В МИД приняли посла Индии в Украине

Сергей Кислица и Партха Сатпатхи

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял посла Индии в Украине Партху Сатпатхи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"22 февраля 2019 года заместитель министра иностранных дел Украины С.Кислиця принял посла Республики Индия в Украине П.Сатпатхи", - говорится в сообщении.

Так, Кислица выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного террористического акта в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир, который произошел 14 февраля.

"Украинская сторона осуждает тех, кто совершил это преступление, и надеется, что виновные будут привлечены к ответственности", - заявили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития украинского-индийских отношений, а также обменялись мнениями об опыте стран в вопросах защиты прав и интересов граждан, путешествующих за границу, в частности с целью трудоустройства.

Напомним, Украина и Индия договариваются о совместных проектах в ОПК.

Как сообщал УНН, по итогам 2018 года крупнейшим покупателем аграрной продукции и продуктов питания украинского производства стала Индия.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Индия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.