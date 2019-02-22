В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Кропивницком наложили арест на автомобиль за неуплату его владельцем алиментов. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе патрульной полиции.

Событие произошло вчера, около 15:00, на улице Попова.

Кроме долга в связи с распределением общего имущества бывших супругов, владелец авто задолжал своей бывшей жене алименты на содержание малолетней дочери 32 тысячи гривен.

Патрульные и государственные исполнители провели арест и изъяли транспортное средство, принадлежащее должнику. Сейчас авто отправили для хранения на специальную площадку.

Сейчас государственные исполнители решают вопрос относительно оценки транспортного средства и последующей его реализации, чтобы погасить долги и восстановить права ребенка.

Напомним, названа область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году.