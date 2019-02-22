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Президент Литвы: ЕС на следующей неделе обнародует информацию о "азовских" санкциях

Президент Литвы: ЕС на следующей неделе обнародует информацию о "азовских" санкциях

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если Москва будет продолжать агрессивную политику в Украине и в Керченском проливе. Об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Литва предложит и дополнительные санкции, если Россия продолжит агрессивную политику в Украине, отметила Грибаускайте.

"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику по всей Украине, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала глава Литвы.

Она добавила, что на следующей неделе ЕС должен объявить, сколько людей будут внесены в санкционный список после агрессии в Керченском проливе.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - отметила Грибаускайте.

Напомним, дипломаты ЕС согласовали введение санкций в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Украина
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