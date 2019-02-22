Самый авторитетный справочник по немецкому правописанию стал писать Kyjiw вместо Kiew

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden в Германии изменил правописание названия столицы Украины Киева на Kyjiw вместо Kiew. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Это скрин-шот из словаря Duden. Duden является самым авторитетным справочником по правописанию немецкого языка. Ранее, к сожалению, в этом словаре название украинской столицы подавалось только через российскую транскрипцию. А вот теперь есть все основания в полную силу запускать кампанию #KyjiwKeinKiew (Київ не Киев) в немецкоязычных странах. Язык - категория, которая постоянно развивается, должны этим воспользоваться", написал у себя на странице Климкин.

Министр призвал украинцев и друзей Украины в немецкоязычном пространстве присоединиться к усилиям наших дипучреждений и поддержать тренд правильного употребления украинских географических названий.

"Улетая из венского, берлинского или мюнхенского аэропорта в Киев, еще приятнее будет возвращаться на Родину, если пункт назначения наши немецкоязычные друзья обозначат так, как его произносим мы. Давайте вместе преодолевать лингвистическую несправедливость относительно украинского языка", призвал глава МИД.

Он надеется, что первыми к акции присоединятся посольства Германии и Австрии в Киеве.

Напомним, один из крупнейших банков в Европе - австрийский Райффайзен Банк - изменил написание названия столицы Украины на английском - Kyiv, а не Kiev.