Начальника сервисного центра МВД в Херсоне задержали за 20 тыс. грн взятки

КИЕВ. 22 февраля. УНН. За регистрацию 90 транспортных средств через определенное частное предприятие в течение сентября - ноября 2018 года и дальнейшее беспрепятственное оформление автомобилей, должностное лицо сервисного центра МВД требовало от соучредителя коммерческой структуры взятку в размере 20 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную прокуратуру Южного региона Украины.

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины, в рамках осуществления процессуального руководства в уголовном производстве, при оперативном сопровождении ГУ СБУ в АР Крым и совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, выявлен факт вымогательства неправомерной выгоды начальником территориального сервисного центра МВД в Херсоне Регионального сервисного центра МВД в Херсонской области.

15 февраля указанное должностное лицо уже получило часть определенной суммы неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен.

22 февраля после получения второй части взятки в размере 10 000 гривен начальник территориального сервисного центра задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на систематических поборах разоблачили государственного инспектора таможенного поста "Херсон Центральный" Таможни ДФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь.