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Пресс-секретарь МИД отреагировала на последние высказывания венгерских чиновников об Украине

Пресс-секретарь МИД отреагировала на последние высказывания венгерских чиновников об Украине

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко ответила на запросы СМИ относительно последних высказываний венгерских чиновников об Украине, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“Мы ведем диалог с нашими партнерами через избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа. В Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией”, — указано в ответе пресс-секретаря МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины добавили, что: “Принятый в соответствии с внутренним законодательством и наших международных обязательств Закон Украины „Об образовании“ прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как „полуфашистский закон“, как и фактами относительно его содержания”.

Напоминаем, Венгрия считает “полуфашистским” закон об образовании в Украине.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Венгрия
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