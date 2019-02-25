Власти Франции заявили о вреде пальмового масла

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Производство пальмового масла вредит окружающей среде, потому что ради него вырубают тропические леса. Так считают представители нижней палаты парламента Франции, передает УНН со ссылкой на New Straits Times.

Не так давно парламентарии проголосовали за поправку, которая лишает пальмовое масло статуса биотоплива, а его производителей — налоговых послаблений. Поправка вступит в силу с 2020 года, если ее поддержит верхняя палата парламента.

Пальмовое масло может потерять статус биотоплива и в остальных странах ЕС. Еврокомиссия работает над созданием соответствующей дорожной карты.

В Украине, тем временем, депутаты хотят запретить использование пальмового масла в продуктах питания, в частности, и молочных. Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания.

Кроме того, содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.