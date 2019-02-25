АЧС добралась до Вьетнама

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Власти Вьетнама сообщили о первых случаях африканской чумы свиней (АЧС) в стране. Об этом сообщает Pig Progress, передает УНН.

Вирус был зарегистрирован на трех фермах двух провинций - Хунг-Йен и Тхайбинь.

"Все свиньи, находящиеся на фермах, уничтожены", - говорится в заявлении Департамента здоровья животных.

Вьетнам не был готов к АЧС, отмечают власти страны. Правительство предполагает, что АЧС могли занести во Вьетнам мигрирующие животные.

Как писал УНН, в 2018 году в Украине из-за вируса АЧС было уничтожено почти 32 тыс. голов свиней. Именно с этим связана проблема наращивания импорта свинины из-за границы, говорят специалисты.

Все это негативно сказывается на цене сала и свинины: на отечественных рынках эти продукты уже стоят дороже, чем в ЕС, отметил нардеп Сергей Тригубенко.

Напомним, ранее Radobank назвал АЧС главным вызовом для свиноводства в 2019 году.