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УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финалов ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка в 2021 году, среди них - Харьков

УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финалов ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка в 2021 году, среди них - Харьков

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2020/21 претендуют российский Санкт-Петербург (“Газпром-Арена”) и Мюнхен в Германии (“Альянц-Арена”). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), информирует УНН.

Решение о месте проведения финала Лиги чемпионов будет принято в сентябре.

Претендентами на проведение финала ​Лиги Европы сезона-2020/21 стали Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания), финала женской Лиги чемпионов — Гетеборг (Швеция). На проведение матча Суперкубка УЕФА претендуют Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Харьков (Украина). Места проведения финалов Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и матча за Суперкубок выберут 29 мая.

Источник: УНН
Теги: УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы
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