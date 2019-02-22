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Президент США наложит вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Президент США наложит вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на резолюцию Демократической партии в Конгрессе США об отмене введенного на границе с Мексикой режима ЧП, передает УНН.

“Я на 100% уверен, что наложу вето”, — заявил он журналистам в пятницу.

Резолюция запрещает Трампу брать средства на строительство стены между двумя странами из фондов в связи с введением на границе с Мексикой режима ЧП. Как заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, голосование по резолюции состоится во вторник, а затем в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат.

Как сообщал УНН, демократы в палате представителей конгресса США в четверг, 21 февраля, подали резолюцию, чтобы заблокировать усилия президента Дональда Трампа по объявлению чрезвычайного положения в стране для обеспечения финансирования стены вдоль границы США и Мексики.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп
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