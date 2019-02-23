Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 11:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
8205
Версия для печати

Президент Словакии считает, что его могут арестовать после завершения срока президентства

Президент Словакии считает, что его могут арестовать после завершения срока президентства

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Словакии Андрей Киска опасается, что после завершения в июне его полномочий он будет обвинен политическими противниками в махинациях с уплатой налогов в принадлежащей ему и его брату компании KTAG и попадет в тюрьму. Этими опасениями политик поделился в пятницу с журналистами, сообщает местное издание Pravda, информирует УНН.

“Мне грозит тюремное заключение от 7 до 12 лет, — сказал президент. — Так может выглядеть месть”.

По словам Киски, мстить ему намерен экс-премьер республики и лидер крупнейшей партии правительственной коалиции “Направление — социальная демократия” Роберт Фицо. Глава государства сообщил, что отказался пообещать ему пост в Конституционном суде, на который претендовал влиятельный политик.

Через день после их беседы полиция выдвинула обвинения в налоговых нарушениях против генерального директора KTAG. “Это случилось на следующий день после сделанного Фицо заявления, что он отказался выдвигать свою кандидатуру на пост судьи Конституционного суда. Данное совпадение не случайно. Это месть Фицо за то, что я отказался пообещать ему эту политическую пенсию”, — подчеркнул президент.

Напоминаем, президент Чехии не поддержит военные действия США против Венесуэлы

Источник: УНН
Теги: Словакия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.