Президент Словакии считает, что его могут арестовать после завершения срока президентства

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Словакии Андрей Киска опасается, что после завершения в июне его полномочий он будет обвинен политическими противниками в махинациях с уплатой налогов в принадлежащей ему и его брату компании KTAG и попадет в тюрьму. Этими опасениями политик поделился в пятницу с журналистами, сообщает местное издание Pravda, информирует УНН.

“Мне грозит тюремное заключение от 7 до 12 лет, — сказал президент. — Так может выглядеть месть”.

По словам Киски, мстить ему намерен экс-премьер республики и лидер крупнейшей партии правительственной коалиции “Направление — социальная демократия” Роберт Фицо. Глава государства сообщил, что отказался пообещать ему пост в Конституционном суде, на который претендовал влиятельный политик.

Через день после их беседы полиция выдвинула обвинения в налоговых нарушениях против генерального директора KTAG. “Это случилось на следующий день после сделанного Фицо заявления, что он отказался выдвигать свою кандидатуру на пост судьи Конституционного суда. Данное совпадение не случайно. Это месть Фицо за то, что я отказался пообещать ему эту политическую пенсию”, — подчеркнул президент.

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