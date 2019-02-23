Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 11:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6405
Версия для печати

В США исполнителю R. Kelly предъявили обвинение в сексуальном насилии

В США исполнителю R. Kelly предъявили обвинение в сексуальном насилии

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) предъявила в пятницу американскому певцу Ар Келли (R. Kelly) обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает портал TMZ, передает УНН.

По его данным, обвинения были предъявлены музыканту по десяти пунктам. Девять из них связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет.

Как сообщает портал, всего от действий музыканта пострадали четыре девушки.

Ожидается, что в пятницу прокуроры обратятся к судье за ордером на арест певца. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, в этот же день Ар Келли планирует добровольно сдаться властям.

Темнокожий уроженец Чикаго (штат Иллинойс) Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N’ Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них принесла певцу три премии Grammy. В 2000-х годах Келли записывался и выступал с такими известными рэперами, как Джей-Зи, Шон Комбс и Ноториус Биг. Он стал первым музыкантом, который играл в баскетбол в профессиональной лиге на момент подписания контракта со звукозаписывающей студией.

Напоминаем, семья Майкла Джексона подала иск на 100 млн долларов телеканала за скандального фильма.

Источник: УНН
Теги: США, сексуальные домогательства
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.