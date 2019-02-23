Президент Колумбии призвал военных Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке обратился в пятницу в венесуэльских военнослужащих с призывом сделать “правильный исторический выбор” и пропустить добровольцев с гуманитарной помощью на территорию Венесуэлы, передает УНН со ссылкой на Infobae.

“Я хочу обратиться к военным Венесуэлы. Сделайте правильный исторический выбор и пропустите завтра гуманитарную помощь в страну”, — заявил Дуке, выступая совместно со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой в аэропорту пограничного города Кукута. Его выступление транслировалось онлайн и по местным телеканалам.

Глава Колумбии также подчеркнул, что желание народа Венесуэлы жить свободно в демократичной стране “уже является необратимым”.

Перед прибытием Пиньеры Дуке провел в Кукуте встречу с лидером Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Глава Колумбии охарактеризовал встречу как “продуктивную”.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.

Напоминаем, самопровозглашенный президент Венесуэлы подписал первый указ.