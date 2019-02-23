Три британских министра поддержат перенос Brexit, если парламент отклонит соглашение

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Трое британских министров заявили, что выступят в поддержку переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, если депутаты парламента вновь отвергнут соглашения об условиях Brexit. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun, опубликовав совместное заявление министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, министрессы труда Эмбер Радд и министра юстиции Дэвида ГОКа, информирует УНН.

“Наступил момент, когда многие из наших коллег по Консервативной партии в European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником „жесткого“ Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) признают, что парламент остановит катастрофичный сценарий с отсутствием сделки по Brexit 29 марта. Если это произойдет, то им некого будет винить за задержку Brexit, кроме самих себя”, — говорится в обращении трех министров.

“Мы хотим реализовать сделку, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 29 марта, — сказал Гок. — Однако время истекает, а те, кто полон решимости голосовать против соглашения (об условиях Brexit), которое премьер-министресса хочет вернуть (в парламент), рискуют задержать Brexit”.

Как отмечал УНН, члены кабмина Терезы Мэй считают, что она должна уйти в отставку в мае.