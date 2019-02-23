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Додон прокомментировал сообщение о письме о покушении на него

Додон прокомментировал сообщение о письме о покушении на него

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Администрация президента Молдовы Игоря Додона не получала письма о подготовке покушения на главу государства, об этом сам Додон рассказал в интервью одному из местных телеканалов, передает УНН.

“В президентуре такого письма не было. Поэтому комментировать серьезно это или не серьезно, я думаю не стоит. Но, с другой стороны, соответствующие государственные органы должны с этим разбираться”, — сказал Додон.

По его словам, после появления в соцсетях информации о письме, он поручил администрации президента проверить, поступало ли такое сообщение в адрес главы государства.

Ранее текст письма, которое якобы было отправлено Додону, а также послу США Дереку Хогану, послу Евросоюза Петеру Михалко и послу России Олегу Васнецову, опубликовало издание “Аргументы и факты в Молдове”. Его автор, ссылаясь на информацию от “достоверных источников”, предупреждает президента о том, что председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк готовит покушение на Додона. “Из вас хотят сделать молдовского Джона Кеннеди”, — говорится в письме.

Как сообщал УНН, кортеж президента Молдовы попал в ДТП.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Игорь Додон
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