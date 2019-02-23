Французская Arianespace объявила о дате запуска спутников OneWeb

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Куру (Французская Гвиана) с помощью ракеты-носителя “Союз-СТ” запланирован на 27 февраля (по местному времени). Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль, передает УНН.

“Проверка готовности пройдет 26 февраля, открывая дорогу для запуска 27 февраля (ракеты) с первыми шестью спутниками OneWeb!”, — написал Исраэль. Ранее о задержке запуска, запланированного прежде на 26 февраля, проинформировал глава компании OneWeb Грег Уайлер.

Как отмечал УНН, осенью российская ракета-носитель “Союз-СТ” с европейским метеорологическим спутником Metop-C была успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ).