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ГСЧС: во время поднятия на гору в Карпатах группы туристов - погибли два человека

ГСЧС: во время поднятия на гору в Карпатах группы туристов - погибли два человека

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС Украины.

22 февраля в 21:45 в ГСЧС поступила информация, что к поисково-спасательному посту на горе Поп Иван обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.

“В 21:30 в спасательный пост на носилках было транспортировано трех туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза жизни отсутствует”, — сообщили спасатели.

Напоминаем, в украинских Карпатах в результате снегопадов и метелей в пятницу, 22 февраля, ожидалась значительная снеголавинная опасность.

Источник: УНН
Теги: Украина, Карпаты, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, ГСЧС
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