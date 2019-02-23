Сегодня стартует вторая часть сезона УПЛ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Два поединка пройдут в стартовый день первого тура (19-й в целом) после зимнего перерыва Украинской Премьер-лиги, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

В 14:00 на стадионе им. Бойко “Мариуполь” примет “Олимпик”.

Ничейная клубная рекордная серия “олимпийцев” с 10 ноября продолжается 4 игры. Кроме того, дончане под руководством Вячеслава Шевчука в гостях в УПЛ еще не побеждали — 4 игры. Игроки “Мариуполя” с 27 октября более одного гола за матч в УПЛ не забивали.

Примечательно, что “Олимпик” при арбитру Юрию Можаровскому в УПЛ провел уже 6 игр и ни разу не проигрывал: по 3 победы и ничьи.

Далее футболисты “Львова” в 17:00 будет принимать “Черноморец”. Обе команды находятся во второй половине таблицы — 8 и 11 место соответственно.

Беспроигрышная серия Львова продолжается в чемпионате 4 игры и к повторению клубного рекорда остался один матч.

Отметим, что арбитр матча Владимир Новохатний провел дебютный матч в УПЛ именно во встрече первого круга “Черноморец” — “Львов”, который завершился победой горожан 1:0.

Добавим, еще по два матча 19-го тура пройдут 24-го и 25-го февраля.