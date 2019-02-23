Сотрудники требуют от Microsoft отказаться от контракта с армией США

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Группа сотрудников корпорации Microsoft выступила против того, чтобы она выпускала для нужд Пентагона особую модель очков дополненной реальности HoloLens. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

В ноябре 2018-го Microsoft получила военный контракт на 2,5 тысячи гарнитур с дополненной реальностью. Власти США заявили, что планируют использовать их как во время тренировок, так и на поле боя, отмечает агентство. Дополненная реальность позволит повысить “летальность, мобильность и осведомленность о ситуации”, считают в Вашингтоне.

Работники Microsoft утверждают, что “не подписывались под разработкой оружия” и требуют права голоса в том, как оно будет использоваться. Они призывают компанию создать специальные правила использования данной технологии и организовать наблюдательный совет для контроля над ее применением.

Напоминаем, осенью американская корпорация Microsoft заявила, что не собирается, несмотря на критику, отказываться от участия в тендере на заключение с Пентагоном 10-летнего контракта стоимостью около 10 млрд долларов о предоставлении оборонному ведомству услуг в области удаленных вычислений.