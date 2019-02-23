Военные Венесуэлы применили слезоточивый газ недалеко от границы с Бразилией

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальная гвардия Венесуэлы применила в пятницу вечером слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Об этом сообщила газета El Nacional со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи (парламента) республики Америко де Грасиа, информирует УНН.

По информации издания, столкновения происходят в городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном в 15 км от границы с Бразилией. Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены размещенные на дорогах баррикады.

Напоминаем, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, которые также пытались препятствовать их проезда к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущены индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойя, который командовал военными в момент столкновения.