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Умер стендап-комик Броди Стивенс

Умер стендап-комик Броди Стивенс

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Американский стендап-комик Броды Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме. Об этом сообщил портал TMZ, информирует УНН.

Отмечается, что актеру было 48 лет. Как сообщает издание, у артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности.

Стивенс вместе со своим другом создал шоу Brody Stevens: Enjoy It! (“Броди Стивенс: Наслаждайся этим!”). Помимо стендап-выступлений Стивенс снимался в кино: он сыграл эпизодические роли в комедиях “Мальчишник в Вегасе” (Hangover, 2009) и “Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок” (Hangover: Part 2, 2011) и еще нескольких кинолентах.

Напоминаем, в США исполнителю R. Kelly предъявили обвинение в сексуальном насилии.

Источник: УНН
Теги: США
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