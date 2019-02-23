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Суббота, 23 февраля 2019, 09:10 • Тоня Туманова • 70200
Украина сегодня выберет представителя на Евровидение-2019
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение-2019, передает УНН.
В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.
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В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.
Как сообщал УНН, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.
Источник: УНН