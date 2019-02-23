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Украина сегодня выберет представителя на Евровидение-2019

Украина сегодня выберет представителя на Евровидение-2019

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение-2019, передает УНН.

В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

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В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

Как сообщал УНН, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение
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