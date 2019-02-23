В очередях на пунктах пропуска на Донбассе собралось 300 авто

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе на въезд и выезд находилось 300 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/45; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 45/50; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.

Пограничники также отметили, что контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.

Общий пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. Всего через КПВВ последовало 36000 человек и 4,6 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 8335 человек и 1020 транспортных средств; "Марьинка" - 7750 человек и 1300 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7290 человек и 1370 транспортных средств; "Гнутово" - 4190 человек и 910 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8380 человек.

Как сообщал УНН, 22 февраля в очередях на КПВВ на Донбассе застряли 365 автомобилей.